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Passageiro é preso com 9 quilos de skunk em ônibus na BR-116, em Pelotas

Droga estava escondida em mala no bagageiro de coletivo que fazia a linha Chuí–Porto Alegre, segundo a PRF

Laura Cosme

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