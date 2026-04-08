Passageiro é preso com 9 quilos de skunk em ônibus na BR-116, em Pelotas

Entorpecente é uma variação da maconha com maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC). Divulgação / PRF

Um passageiro de 20 anos, natural de Porto Alegre, foi preso no fim da tarde de terça-feira (7) ao ser flagrado transportando cerca de nove quilos de skunk em um ônibus na BR-116, em Pelotas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo fazia a linha entre o Chuí, no sul do Estado, e a Capital. A droga estava escondida dentro de uma mala no bagageiro do veículo.

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Durante a fiscalização na rodovia, os policiais localizaram o entorpecente e identificaram o responsável pela bagagem. O jovem foi detido e encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido.

O skunk é uma variação da maconha com maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC), substância responsável pelos efeitos psicoativos.





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