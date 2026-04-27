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Pais protestam e pedem mais segurança após sucessivos furtos em escola de Pelotas

Grupo reivindica vigilante fixo para evitar novos danos e interrupção no calendário letivo; todos os televisores da instituição já foram levados por criminosos

Tamires Brum

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Gabriel Veríssimo

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