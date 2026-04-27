Pais protestam e pedem mais segurança após sucessivos furtos em escola de Pelotas

Aulas, que estavam suspensas desde sexta-feira, data do último caso, foram retomadas nesta segunda-feira. Tamires Brum / RBS TV

Pais, alunos e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cecília Meireles, em Pelotas, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (27) contra a onda de crimes que atinge a instituição. O ato, que durou cerca de 20 minutos, ocorreu em frente ao prédio escolar e utilizou cartazes para reivindicar a presença de guardas fixos durante todo o dia.

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A mobilização é uma resposta ao quarto arrombamento registrado na escola em um intervalo de menos de 60 dias. O ataque mais recente aconteceu na última sexta-feira (24), por volta das 6h, resultando na suspensão das aulas nos três turnos. Anteriormente, o colégio já havia sofrido invasões nos dias 21 de abril (dois episódios na mesma data) e 22 de março.

Ao longo das ocorrências, os criminosos furtaram todas as televisões da escola e causaram danos estruturais. O último aparelho remanescente foi levado no crime de sexta-feira. A instituição atende aproximadamente 500 estudantes.

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Insegurança e prejuízo letivo

As atividades escolares foram retomadas nesta segunda-feira, mas o clima entre as famílias é de apreensão. Suelen Osório, mãe de uma aluna, destaca que as constantes interrupções nas aulas prejudicam o aprendizado.

— A gente pede por segurança, por mais que tenha um guarda que fique na escola durante a noite. Às vezes ficam três dias sem ter aula e isso prejudica bastante no estudo deles — relatou.

A principal demanda da comunidade é a reposição de um profissional de segurança fixo. Segundo a equipe diretiva, o serviço era oferecido anteriormente, mas foi descontinuado após a aposentadoria do antigo responsável pela vigilância.

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Investigação

Os casos de arrombamento e furto estão sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Pelotas. De acordo com o delegado César Nogueira, os episódios estão sendo apurados para identificar os autores e localizar os bens subtraídos da escola municipal.



