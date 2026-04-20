Segurança

Hibernação
Notícia

Operação contra lavagem de dinheiro mira líder de facção e servidora pública em Pelotas

Investigação do Ministério Público aponta que apartamento de luxo teria sido adquirido com recursos do tráfico de drogas para beneficiar familiar de criminoso

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS