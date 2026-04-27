Operação contra golpe do aluguel cumpre mandados em Pelotas e São Lourenço do Sul

Celulares apreendidos passarão por perícia técnica com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema e novas possíveis vítimas. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou uma ofensiva contra o golpe da “falsa reserva” na Zona Sul do Estado. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Pelotas e São Lourenço do Sul, focados em um esquema de estelionato que vitimou pessoas interessadas em aluguéis de temporada na região.

A ação, ocorrida na última sexta-feira (24), incluiu o bloqueio de valores em contas bancárias ligadas aos investigados, embora as cifras totais não tenham sido reveladas. Os alvos das ordens judiciais estavam localizados nas regiões centrais de ambas as cidades.

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De acordo com o delegado Cristiano Ritta, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé, os criminosos anunciavam imóveis de forma fraudulenta, atraindo interessados para períodos de alta procura.

— As reservas eram feitas em casas na cidade de São Lourenço do Sul. Os mandados foram cumpridos no Centro de Pelotas e no Centro de São Lourenço — explicou.

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Dinâmica da fraude

A investigação apurou que as vítimas realizavam pagamentos antecipados para garantir a locação de casas durante o verão e o Carnaval. Somente após a transferência do dinheiro é que os locatários descobriam que os imóveis não estavam disponíveis ou que os anúncios eram completamente falsos.

Durante as buscas, os agentes apreenderam os aparelhos celulares dos suspeitos. Os equipamentos passarão por perícia técnica com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema e novas possíveis vítimas da fraude.



