Segurança

"Falsa Reserva"
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Operação contra golpe do aluguel cumpre mandados em Pelotas e São Lourenço do Sul

Investigação da Draco de Bagé mira suspeitos de fraudar reservas de casas para o verão e o Carnaval; contas bancárias foram bloqueadas

Laura Cosme

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Lívia Monteiro

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