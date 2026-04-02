Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

O que mostra a linha do tempo do inquérito da BM sobre morte de agricultor em Pelotas

Apesar de descartar crime na ação, IPM identificou falhas graves de planejamento e inteligência em cinco policiais envolvidos

Douglas Dutra

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