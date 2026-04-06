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"O modo de operar era sempre o mesmo", diz delegada sobre suspeito de importunação sexual no transporte coletivo de Rio Grande

Sete pessoas, entre vítimas e testemunhas, já foram ouvidas; quatro inquéritos estão abertos 

Joanna Manhago

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