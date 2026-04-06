"O modo de operar era sempre o mesmo", diz delegada sobre suspeito de importunação sexual no transporte coletivo de Rio Grande

Homem se aproximava de mulheres nos ônibus tentando contato físico. Divulgação / Imagens cedidas

A investigação sobre os casos de importunação sexual dentro de ônibus em Rio Grande avançou nos últimos dias com a coleta de novos depoimentos de vítimas e testemunhas. Segundo a delegada Alexandra Sosa, ao menos quatro inquéritos já foram instaurados e sete mulheres foram ouvidas no curso das apurações. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a responsável pelo caso, os relatos apontam um padrão de comportamento do suspeito, que agia de forma semelhante em diferentes situações dentro do transporte coletivo.

— O modo de operar era sempre o mesmo. Mesmo com outros lugares vazios, ele sentava ao lado da mulher e começava a pressionar, a invadir o espaço, deixando a vítima desconfortável — afirma.

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As investigações indicam que, em alguns casos, o homem não chegava a tocar diretamente as vítimas, mas mantinha contato físico insistente. Em ao menos duas situações, conforme a delegada, houve caracterização mais clara do crime de importunação sexual.

— Ele utilizava objetos como jaqueta e mochila para disfarçar e, ao mesmo tempo, praticava atos libidinosos — relata.

A apuração começou após a repercussão de relatos nas redes sociais na semana passada. Segundo a Polícia Civil, até então não havia registros formais, o que exigiu que os investigadores buscassem diretamente as possíveis vítimas.

— Nós fomos atrás dessas mulheres. Muitas não tinham registrado ocorrência, mas passaram a colaborar com a investigação depois da repercussão — explica Alexandra.

Além das vítimas, outras mulheres também foram ouvidas como testemunhas por presenciarem situações semelhantes dentro dos ônibus. Esses depoimentos ajudam a reforçar o padrão de atuação do suspeito, especialmente pela ausência de câmeras de monitoramento nos veículos.

A delegada ressalta a importância do registro formal em casos desse tipo, destacando que a denúncia é fundamental para o andamento das investigações.

— Como são casos que acontecem dentro de ônibus, nós não contamos com imagens ou outros meios que deixem claros os crimes. É pela palavra da vítima e pelas testemunhas que conseguimos avançar. Por isso, é essencial que esses casos sejam levados à polícia — afirma.

A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer os episódios e identificar todos os possíveis envolvidos.



