Mulheres relatam assédio em série dentro de ônibus em Rio Grande

Uma sequência de relatos de assédio levou mulheres a procurarem a Polícia Civil em Rio Grande, no sul do Estado, entre a noite de segunda-feira (30) e esta terça-feira (31). Os casos ganharam repercussão após publicações nas redes sociais exporem situações semelhantes envolvendo o mesmo homem. Em uma publicação, o suspeito aparece sendo espancado por populares.
Procurada, a Polícia Civil informou que, até a circulação dos relatos na internet, não havia registros formais contra o suspeito. Na noite de segunda-feira, contudo, dois boletins de ocorrência online foram feitos relatando os episódios.
Já na manhã de terça-feira, novas vítimas passaram a buscar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Segundo a delegada Alexandra Sosa, no total, quatro denúncias já foram formalizadas.
As postagens, que incluíam fotos do homem em um ônibus de transporte coletivo que ele eventualmente utilizava, viralizaram rapidamente, o que incentivou o compartilhamento e o surgimento de novos relatos.
Relatos das vítimas
Uma vítima, que procurou a Deam na terça-feira (31), conversou com GZH. Ela contou que foi abordada duas vezes dentro de um ônibus da linha Cassino–Junção, ainda em fevereiro.
— Ele sentou do meu lado, colocou uma jaqueta no colo e começou a me tocar e a se tocar — relata.
Na primeira situação, ela afirma que ficou paralisada. Na segunda, uma semana depois, conseguiu reagir.
— Assim que vagou um banco, eu levantei. Uma menina veio até mim, perguntou se ele estava me incomodando e disse: "tu não está louca, ele fez a mesma coisa com todo mundo" — lembrou.
Depois dos episódios no transporte público, a vítima relata que voltou a encontrar o homem em outras duas ocasiões, inclusive nas proximidades do trabalho.
— Na manhã de segunda-feira eu estava com amigas na rua quando percebi ele me olhando. Ele chegou perto e começou a me encarar. Nós todas encaramos de volta e ele se aproximava. Até que teve um momento em que eu perguntei se ele lembrava de mim. Ele sorriu e disse que lembrava — conta.
Uma segunda denunciante ouvida pela reportagem afirma que o comportamento do suspeito era recorrente e vinha sendo observado há meses no transporte coletivo.
— Eu estava indo pra casa do trabalho em janeiro, um dos dias que fez quase 35 graus. Sempre pegava o Junção–Cassino das 20h30min em direção aos bairros e já observava ele há um tempo por perceber que ele deixava as pessoas desconfortáveis, até acontecer comigo — relata.
Segundo ela, o homem utilizava estratégias para se aproximar das vítimas.
— Ele sentava ao lado, se fazia de estar dormindo ou jogava a jaqueta por cima da minha coxa. Com o braço, o cotovelo, todo o braço dele ficava encostando em mim — afirma.
A vítima conta que chegou a reagir em uma das situações.
— Pedi pra ele sair do meu lado. Ele saiu, mas depois já estava fazendo a mesma coisa com outra pessoa. O ônibus podia estar vazio, com lugares sobrando, mas ele sempre sentava ao lado de uma mulher, normalmente mulheres novas — diz.
Em outro episódio, ela relata ter confrontado o suspeito.
— Teve um dia em que acabei até batendo nele — afirma.
Investigação
A repercussão nas redes sociais também levou à identificação do possível suspeito. No fim da tarde de segunda-feira, ele foi localizado na região central de Rio Grande e acabou sendo agredido por populares. Um vídeo chegou a ser publicado e repercutindo nas redes sociais.
A delegada Alexandra Sosa orienta que outras possíveis vítimas procurem a delegacia para formalizar denúncia.
— É possível fazer a denúncia online, mas ela demora mais a chegar até nós. Então pedimos que aquelas mulheres que tenham se sentido assediadas busquem a Deam — diz.
Segundo a delegada, a investigação está em fase inicial, já que os primeiros registros foram feitos recentemente.
— O processo é ouvir todas as vítimas, colher os depoimentos e informações e, posteriormente, ouvir o suspeito — finaliza.
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