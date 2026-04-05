Mulher é presa por desmanche de motos, tráfico de drogas e cativeiro de pássaros silvestres em Pelotas

A Brigada Militar prendeu uma mulher em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de placa de veículo e crime contra a fauna no sábado (4), no bairro Três Vendas, em Pelotas. A ação do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ocorreu após informações de que uma residência estaria sendo utilizada como desmanche de motocicletas furtadas.
No local, os policiais encontraram uma moto com placa incompatível e sinais identificadores suprimidos, além de diversas peças de veículos. Também foram apreendidas porções de cocaína e maconha fracionadas para a venda, dinheiro em espécie e pássaros silvestres mantidos em cativeiro. Um suspeito fugiu ao perceber a aproximação da polícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).