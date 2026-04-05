Mulher é presa por desmanche de motos, tráfico de drogas e cativeiro de pássaros silvestres em Pelotas

A Brigada Militar prendeu uma mulher em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de placa de veículo e crime contra a fauna no sábado (4), no bairro Três Vendas, em Pelotas. A ação do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ocorreu após informações de que uma residência estaria sendo utilizada como desmanche de motocicletas furtadas .

No local, os policiais encontraram uma moto com placa incompatível e sinais identificadores suprimidos, além de diversas peças de veículos. Também foram apreendidas porções de cocaína e maconha fracionadas para a venda, dinheiro em espécie e pássaros silvestres mantidos em cativeiro. Um suspeito fugiu ao perceber a aproximação da polícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).