Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

MP pede que BM investigue oficiais que ordenaram ação que matou agricultor em Pelotas 

Promotoria aponta indícios de abuso de autoridade e tortura psicológica contra Raquel Nörnberg, viúva de Marcos Nörnberg

Vitor Rosa

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