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Missa às escuras: furto de fios deixa catedral de Pelotas com iluminação comprometida

Criminosos levaram mais de 1,2 mil metros de cabos; padre diz que não há previsão para nova reforma por falta de recursos

Tamires Brum

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Kassiane Michel

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