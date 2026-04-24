Missa às escuras: furto de fios deixa catedral de Pelotas com iluminação comprometida

No ano passado, a igreja já havia sido alvo desse tipo de crime. Reprodução / RBS TV

A Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, em Pelotas, no sul do Estado, está realizando missas com metade da igreja às escuras após uma série de furtos de fios de energia elétrica neste mês.

Os criminosos levaram mais de 1,2 mil metros de cabos. De acordo com o pároco da catedral, padre Wilson da Mota Fernandes, os furtos ocorreram ao longo dos últimos 20 dias. No ano passado, a igreja já havia sido alvo desse tipo de crime.

A última reforma elétrica da igreja havia sido concluída em dezembro. O valor foi arrecadado pela comunidade.

— Nós gastamos mais de R$ 50 mil trocando todos os refletores, toda a fiação elétrica, fazendo as caixas novas de luz, porque tudo isso é muito antigo. Então é uma demanda grande, porque é um prédio grande — conta.

O padre afirma que os furtos comprometem a realização das celebrações. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 15 mil. Segundo o padre, ainda não há previsão para o novo conserto, já que a comunidade não dispõe dos recursos necessários neste momento.

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O prédio, considerado patrimônio histórico e artístico do Estado foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 2025, a catedral passou por um processo de restauração com investimento de mais de R$ 1 milhão, através da Lei Rouanet.