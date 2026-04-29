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Médica de Pelotas perde R$ 331 mil em golpe e polícia prende seis suspeitos em operação

Ofensiva da Polícia Civil gaúcha cumpre mandados em São Paulo e no Rio de Janeiro contra grupo especializado em "falsa central bancária"

Frederico Feijó

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