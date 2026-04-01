Justiça Militar determina que Corregedoria da BM encaminhe investigação de agricultor morto em Pelotas imediatamente

Produtor rural, feirante e pai de família, Marcos Nörnberg era conhecido na comunidade. Divulgação / Arquivo pessoal

A Justiça Militar determinou que a Corregedoria da Brigada Militar encaminhe de forma imediata o inquérito aberto para investigar a morte do agricultor Marcos Nörnberg, 48 anos, durante ação da Brigada Militar, em Pelotas, no sul do Estado. A decisão é da semana passada, mas ainda aguarda cumprimento. O produtor rural foi morto a tiros dentro de casa, na madrugada de 15 de janeiro deste ano.

Duas investigações sobre o caso estão em aberto, sendo uma delas comandada pela Corregedoria-Geral. O prazo para prorrogação especial da investigação, que apura a conduta dos brigadianos, encerrou na terça-feira (31). Na segunda-feira (30), a Promotoria de Justiça Militar se manifestou novamente solicitando o envio imediato do inquérito policial militar no estado em que se encontra.

A Corregedoria havia pedido que seja realizada uma reprodução simulada dos fatos, técnica popularmente conhecida como reconstituição. Trata-se de um tipo de perícia que costuma ser empregada em casos nos quais se tem dúvida se a versão apresentada dos fatos é condizente com a realidade.

No entanto, a Promotoria se manifestou de forma contrária a realização da perícia. Isso porque o exame foi solicitado somente pela Corregedoria e não pela Polícia Civil. A investigação do assassinato é competência da Delegacia de Homicídios de Pelotas. Na Justiça Militar, o que deve ser apurado é a suposta tortura contra a viúva do agricultor, Raquel Nörnberg. No entendimento da Promotoria, outras perícias são mais relevantes para analisar o possível crime de tortura e violência psicológica.

Nesta quarta-feira (1º) a Brigada Militar informou que o inquérito policial militar está na fase final, de produção do relatório e que, assim que concluso, será encaminhado para Justiça Militar do Estado.

Relembre o caso

O produtor de morangos Marcos Nörnberg, 48 anos, foi morto durante uma ação da Brigada Militar na zona rural de Pelotas em 15 de janeiro de 2026. Os 18 policiais envolvidos na ação estão afastados temporariamente.

As investigações indicam que os policiais seguiram uma pista errada dada por criminosos presos pela Polícia do Paraná. Eles indicaram o endereço de Nörnberg como sendo um depósito de armas e drogas na zona rural de Pelotas.

Por volta das 3h da madrugada de 15 de janeiro, o agricultor notou a presença de homens no entorno da casa e reagiu imaginando que fossem criminosos. Gravação de câmeras de segurança indicam que houve 18 disparos durante a ação — dois seriam do agricultor contra os policiais. Depoimentos, áudios e perícias apontam a possibilidade de ele ter sido executado após ser atingido por um tiro fatal quando já estava caído.

Quem era Marcos Nörnberg