Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Justiça Militar determina que Corregedoria da BM encaminhe investigação de agricultor morto em Pelotas imediatamente

Decisão é da semana passada, mas ainda aguarda cumprimento. A Brigada Militar informou que o inquérito policial militar está na fase final, de produção do relatório e que, assim que concluso, será enviado

Leticia Mendes

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