Investigação sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul se aproxima de conclusão em Pelotas

Fase final da investigação está sob responsabilidade de novo delegado. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

O inquérito que investiga a criação de uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do campus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) deve ser finalizado até o final desta semana.

A conclusão dos trabalhos está sob responsabilidade do delegado César Nogueira, que substitui a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, Lisiane Matarredona, durante seu período de férias. Ele confirmou o prazo previsto para o fechamento das investigações, mas manteve sigilo sobre os detalhes do relatório final.

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Os oito adolescentes apontados como responsáveis por criar e divulgar o conteúdo foram ouvidos ao longo deste mês. Os depoimentos dos jovens ocorreram após a conclusão das oitivas com as vítimas. Até o momento, o caso registra 14 denúncias formais de estudantes, todas menores de idade.

Investigação por cyberbullying

O episódio é apurado com base na legislação que criminaliza o cyberbullying, sancionada em 2024. A lei define a prática como intimidação sistemática realizada no ambiente virtual.

Como os envolvidos possuem entre 12 e 17 anos, eles respondem por ato infracional, seguindo as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não pelo Código Penal comum aplicado a adultos.

Suspensão escolar

No dia 24 de março, o IFSul confirmou a suspensão dos oito alunos envolvidos diretamente no caso. A medida administrativa foi tomada após a repercussão das denúncias feitas por estudantes da própria instituição nas redes sociais, o que motivou o início das apurações internas e policiais.





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