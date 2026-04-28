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"Ranking sexual"
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Investigação sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul se aproxima de conclusão em Pelotas

Polícia Civil encerrou coleta de depoimentos e deve concluir inquérito nesta semana; caso é investigado como cyberbullying

Gabriel Veríssimo

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