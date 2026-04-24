Incêndio em departamento da prefeitura de Pelotas deixa dois veículos destruídos

Apesar da gravidade das chamas, nenhuma pessoa ficou ferida. Tamires Brum / RBS TV

Um incêndio atingiu o Departamento de Veículos Oficiais (DVO) da prefeitura de Pelotas na madrugada desta sexta-feira (24). O fogo começou por volta das 0h30min na sede localizada na Rua Conde de Porto Alegre, no Centro. Apesar da gravidade das chamas, nenhuma pessoa ficou ferida.

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Ao todo, cinco veículos da frota municipal foram atingidos. O prejuízo foi mais severo para um micro-ônibus escolar e uma Volkswagen Kombi, que tiveram perda total e ficaram completamente destruídos.

Outros três veículos — um caminhão Ford, uma caminhonete e um carro de passeio — também sofreram danos, mas em menor intensidade.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pelotas foi acionado e realizou o combate ao fogo, impedindo que as chamas se alastrassem para o restante da estrutura do departamento.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela perícia.



