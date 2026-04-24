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Incêndio em departamento da prefeitura de Pelotas deixa dois veículos destruídos

Fogo atingiu micro-ônibus escolar e Kombi na madrugada desta sexta-feira

Gabriel Veríssimo

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