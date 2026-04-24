Incêndio atinge guindaste durante descarga de navio no Porto de Rio Grande

Causas do fogo ainda não foram identificadas. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio em um guindaste da empresa Serra Morena mobilizou equipes de emergência no Porto de Rio Grande na manhã desta sexta-feira (24). O fogo começou por volta das 9h50min, durante a descarga de fertilizantes do navio Longevity Diva, no cais comercial. Embora o foco principal tenha sido controlado por volta das 10h45min, as operações em parte do porto permanecem isoladas para resfriamento da estrutura.

O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, detalhou os momentos críticos do início do sinistro. Segundo ele, o operador do guindaste percebeu o foco inicial e conseguiu abandonar a cabine, que fica em posição elevada, antes que as chamas se alastrassem.

Fumaça foi visualizada em pontos distantes do porto. Reprodução / Arquivo pessoal

— O operador conseguiu descer e sair, foi ajudado e retirado de dentro do guindaste. Por ter inalado fumaça, ele foi levado para os primeiros atendimentos no hospital. O primeiro cuidado foi com a saúde desse trabalhador — afirmou Klinger.

Estratégia de combate e resfriamento

A operação de combate contou com uma tática imediata: a utilização do sistema de combate a incêndio do próprio navio que estava sendo operado para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros e do Plano de Auxílio Mútuo (PAM). Barreiras ambientais também foram instaladas preventivamente no entorno da embarcação.

Apesar do controle, o cenário no cais ainda é de monitoramento intenso, com bombeamento contínuo de água sobre o equipamento metálico. Divulgação / Corpo de Bombeiros

— O fogo está controlado, não tem mais chamas neste momento. Segue a operação de resfriamento para garantir que não volte nenhum foco. Não há risco de novas explosões — garantiu o presidente.

Apesar do controle, o cenário no cais ainda é de monitoramento intenso, com bombeamento contínuo de água sobre o equipamento metálico.

Impacto nas operações portuárias

Logo após o início do incêndio, a Portos RS paralisou toda a operação portuária para garantir a segurança das equipes e o livre acesso dos caminhões de combate.

— No momento em que foi controlado, conseguimos separar as áreas. O local onde aconteceu o incêndio está isolado e com acesso restrito às bases de emergência e bombeiros — explicou Klinger.

As causas do incidente ainda não foram identificadas. A perícia deve avaliar se houve falha mecânica ou elétrica no guindaste. De acordo com informações prévias do Corpo de Bombeiros, o calor intenso teria causado o rompimento de cabos do equipamento e o estouro dos pneus, o que gerou ruídos semelhantes a explosões ouvidos na área central da cidade.



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