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Homem morre após queda de concreto durante construção de prédio pré-moldado em Santana do Livramento

Caso aconteceu nesta segunda-feira (13). Vítima tinha 38 anos, segundo Corpo de Bombeiros

Rodrigo Evaldt

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Madu Brito

Diego Nuñez

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