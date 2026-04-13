Homem morre após queda de concreto durante construção de prédio pré-moldado em Santana do Livramento

Um homem de 38 anos morreu nesta segunda-feira (13) após ser atingido pela queda de concreto na construção de um prédio de pré-moldado em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi identificada como Paulo Ricardo Arnez Bueno. Segundo os bombeiros, o acidente teria acontecido no momento em que o trabalhador soltava as fitas que mantinham a carga presa à carroceria para dar início ao içamento com um guindaste.

De acordo com uma análise preliminar, antes que a elevação começasse, três placas de concreto, cada uma com cerca de 1,5 tonelada, teriam se deslocado sobre o caminhão, rompido a estrutura de proteção lateral e caído sobre o homem, que estava ao lado do veículo.

Ainda segundo os bombeiros, o deslocamento ocorreu quando as amarrações foram liberadas e as lajes teriam deslizado pela carroceria, que teria cedido com o peso.

A Polícia Civil informou que a área foi isolada para os trabalhos de perícia. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizou a análise no caminhão ainda no local, que depois foi liberado. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado para necropsia.

As causas do acidente seguem sendo apuradas.

A vítima foi identificada como Paulo Ricardo Arnez Bueno. Daniel Badra / Imagem cedida