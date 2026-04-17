Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Canguçu

Um homem foi preso preventivamente na tarde de quinta-feira (16), em Canguçu, no sul do Estado, suspeito de estuprar a própria filha, de 16 anos.
De acordo com a investigação da Polícia Civil, o crime teria ocorrido mais de uma vez, sendo um episódio consumado e outro tentado. O caso é tratado como estupro qualificado.
A prisão preventiva foi decretada pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Canguçu, com o objetivo de impedir a repetição das agressões e garantir a proteção da vítima.
O delegado Luciano de Souza Cabrera, responsável pelo caso, afirmou que a medida busca interromper o ciclo de violência.
— As diligências realizadas evidenciaram um contexto de abusos, com elementos que apontam para a continuidade das condutas. Queremos interromper esse ciclo de violência — afirmou.
Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
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