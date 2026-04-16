Homem é preso por tentativa de latrocínio em Rio Grande

A prisão desta manhã ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em três imóveis no bairro Junção, todos vinculados ao suspeito. Felipe Valduga / Grupo RBS

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), no bairro Junção, em Rio Grande, por suspeita de crime de tentativa latrocínio, quando há roubo seguido de morte. O crime ocorreu no dia 4 de janeiro, na Rua Eduardo Araújo, no Bairro São Miguel.

Segundo a Polícia Civil, a prisão desta manhã ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em três imóveis no Bairro Junção, todos vinculados ao suspeito.

Na ocasião, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo dentro de casa. Após os tiros, os assaltantes subtraíram alguns pertences e fugiram do local. A vítima sobreviveu aos ferimentos.

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— A vítima é um homem de 59 anos. Com o investigado ainda foram encontradas uma espingarda calibre 22 e munições de diversos calibres. Portanto, além de ter sido preso preventivamente pela participação no crime de tentativa de latrocínio também, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições — comenta o delegado Rafael Patella Amaral, responsável pelo caso.

O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em busca de mais envolvidos.



