Homem é preso por estupro e lesão corporal em Rio Grande

O crime ocorreu no dia 7 de abril e foi registrado pela própria vítima. Polícia Civil / Divulgação

Um homem, de 42 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (13), no Bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande, pelos crimes de estupro e lesão corporal no contexto da violência doméstica contra a mulher.

Conforme a Polícia Civil, a prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), após a vítima ter registrado a ocorrência do crime na última sexta-feira (10), na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Leia Mais Foragido por tráfico de drogas é preso no bairro Três Vendas, em Pelotas

— O crime ocorreu no dia 7 de abril, mas a vítima registrou somente no dia 10. Eles tinham um relacionamento amoroso — comenta a delegada Alexandra Perez Sosa, titular da Deam.

Após os procedimentos legais, o homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



