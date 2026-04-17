Homem é preso em Pelotas por armazenar em celular imagens da enteada nua

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (17), em Pelotas, suspeito de armazenar fotos da enteada, de 14 anos, nua em seu telefone celular. A prisão ocorreu após a denúncia feita pela própria vítima, que procurou a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).
A delegada Lisiane Mattarredona solicitou mandado de busca e apreensão dos equipamentos eletrônicos do suspeito. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram imagens da adolescente no celular, o que embasou a prisão em flagrante.
Segundo a delegada, o aparelho será encaminhado para perícia, para aprofundar a análise do material armazenado.
Após os procedimentos legais, o homem foi conduzido ao Presídio Regional de Pelotas, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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Em Pelotas, a Delegacia da Criança e do Adolescente fica na Rua Padre Anchieta, nº 3056. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp (53) 98406-6930 ou na Delegacia de Pronto Atendimento, na Rua Professor Araújo, nº 900.