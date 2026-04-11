Homem é preso após série de assaltos a farmácias em Pelotas

Um homem de 38 anos foi preso no centro de Pelotas, na tarde de sexta-feira (10), suspeito de praticar uma série de assaltos a farmácias do município.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Guarda Municipal. Segundo o delegado Rafael Lopes, responsável pela investigação, o suspeito já possuía passagens pela polícia e atuava sozinho quando foi localizado:

— Ele realizava assaltos e agia sozinho. A prisão aconteceu no Centro, quando as equipes estavam posicionadas na área de atuação dele.

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Conforme a investigação, o suspeito teria praticado mais de 10 roubos, sendo cinco deles nos últimos 15 dias. O delegado afirma que todas as farmácias também ficavam localizadas no Centro de Pelotas.