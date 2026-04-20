Homem é preso após ameaçar idosa e tentar invadir casa no interior de Piratini

Justiça concedeu medidas protetivas de urgência à vítima, com base na Lei Maria da Penha. Divulgação / Polícia Civil

Um homem foi preso preventivamente no domingo (19) após ameaçar uma idosa em Piratini, no sul do Estado. A investigação da Polícia Civil teve início após o registro de ocorrência na quinta-feira (16).

A vítima, moradora da localidade de Cerro da Fumaça, na zona rural, relatou uma série de episódios de intimidação e violência por parte do ex-companheiro. Conforme o depoimento, o suspeito passou a importuná-la com pedidos de dinheiro e comportamento agressivo.

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Na ocorrência mais recente, o homem tentou arrombar a porta da casa da vítima com golpes. Após fugir, foram ouvidos disparos de arma de fogo nas proximidades da residência. A idosa, que vive sozinha, também relatou ameaças anteriores, incluindo a de incendiar o imóvel.

Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito e medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha. Considerando o risco à integridade da vítima, a Justiça determinou a conversão da prisão em preventiva.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram um revólver calibre .22 municiado e dezenas de munições. O homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



