Segurança

Cerro da Fumaça
Notícia

Homem é preso após ameaçar idosa e tentar invadir casa no interior de Piratini

Suspeito foi detido com arma de fogo e teve prisão convertida em preventiva após série de intimidações contra vítima que vive sozinha na zona rural

Gabriel Veríssimo

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