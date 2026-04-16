Homem é morto a tiros no Bairro Santa Tereza, em Rio Grande

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (15), em Rio Grande, no sul do Estado. O crime ocorreu no Bairro Santa Tereza.
A Polícia Civil foi acionada por volta das 23h, após moradores relatarem disparos de arma de fogo na Rua dos Tupis. No local, equipes do Samu constataram a morte da vítima.
A identidade da vítima não foi divulgada.
O caso é investigado como homicídio doloso.
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