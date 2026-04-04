Homem é morto a tiros na zona rural de Canguçu

Um homem de 25 anos foi morto a tiros no final da tarde de sexta-feira (3), em Canguçu, no sul do Estado. O corpo foi encontrado dentro de uma residência no Assentamento Renascer, na zona rural do município.

A Brigada Militar foi acionada após moradores da região relatarem terem ouvido disparos de arma de fogo por volta das 17h20min. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas de tiros. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.