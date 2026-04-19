Dois homens são mortos a tiros durante campeonato de futebol amador em Rio Grande

Disparos ocorreram em campo na Rua João da Silveira; segundo testemunhas, famílias e crianças estavam no local. Gabriel Veríssimo / GZH

Dois homens foram mortos em um incidente durante um campeonato de futebol amador na manhã deste domingo (19), em Rio Grande, na região sul do Estado. A competição ocorria em um campo no bairro São João. Relatos apontam para um caso de execução.

O crime aconteceu no Campo de Futebol da São João, localizado na Rua João da Silveira. O delegado Maiquel Fonseca — titular da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Rio Grande, que ficará responsável pela investigação — confirmou os óbitos, mas não informou a identidade das vítimas. Os dois tinham 28 anos.

Segundo informações da Brigada Militar, uma das vítimas foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu. O outro ferido foi levado ao Hospital de Pronto Socorro da Santa Casa de Rio Grande, mas também faleceu por volta das 14h.

Conforme o organizador do campeonato, que não quis se identificar, trata-se de um torneio tradicional, que ocorre há mais de 20 anos naquele campo, com grande mobilização da comunidade, em duas etapas anuais. Na etapa decisiva do ano passado, mais de mil pessoas teriam prestigiado o evento. A deste domingo foi a primeira da 2026.

Segundo ele, ao final do jogo entre as equipes "Malucos" e "HP", dois homens saíram de dentro de um carro e fizeram cerca de 15 disparos em direção às vítimas. Em seguida, embarcaram de volta no veículo e fugiram. Os homens baleados eram torcedores do time HP.

Os demais torcedores correram para se proteger ao ouvir os disparos.

— O campo estava cheio de crianças e famílias, e não havia policiamento. As crianças ficaram apavoradas, as pessoas correndo com os filhos, uma cena de terror — conta uma testemunha.

O campeonato foi encerrado logo após o incidente.