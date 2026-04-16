Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço em São Lourenço do Sul

Um homem de 42 anos, identificado como Gilson Fonseca, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (15) em São Lourenço do Sul. O corpo foi localizado na Rodovia Estrada Camponesa, na área urbana do município.
O caso será investigado como homicídio doloso. De acordo com o delegado titular, Edson Ramalho, a vítima apresentava uma perfuração na altura do pescoço. Porém, a confirmação do instrumento utilizado e da causa da morte dependerá do resultado do laudo de necropsia.
— Investigação vai iniciar agora, já pela manhã. Vamos prosseguir, voltar ao local, verificar se encontramos alguma câmera, mais testemunhas, para entender bem o que aconteceu. Fomos comunicados por volta das 21h. A equipe foi no local, mas não tinha nenhuma testemunha — explica o delegado.
A polícia trabalha para identificar possíveis testemunhas que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. Esse é o primeiro homicídio investigado no município em 2026.
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