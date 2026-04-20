Guarda Municipal amplia efetivo habilitado para uso de armas

Novos servidores foram habilitados na semana passada. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Rio Grande ampliou o número de guardas municipais habilitados para o uso de arma de fogo. Na última sexta-feira (17), 11 servidores concluíram a qualificação e receberam certificados, armamento e credencial funcional.

Com a nova turma, a Guarda Municipal passa a contar com 41 agentes aptos ao porte funcional. O efetivo total da instituição é de 96 servidores. Segundo a prefeitura, para obter a habilitação, os agentes precisam passar por exame psicotécnico, conforme normas da Polícia Federal, além de curso com carga horária específica e avaliações técnicas.

— A legislação também exige atualização anual para manutenção do porte funcional — explica, em nota, a administração municipal.

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Além dos novos habilitados, 24 servidores que participaram da primeira turma do curso de armamento e tiro realizaram a requalificação obrigatória. A medida atende às exigências previstas no Estatuto do Desarmamento e no Estatuto Geral das Guardas Municipais.



