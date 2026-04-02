Grupo suspeito de manter família refém em Capão do Leão pode estar ligado a outros crimes

Apuração segue em fase inicial, com foco na coleta de dados. Reprodução / RBS TV

O grupo suspeito de manter uma família em cárcere privado por mais de 30 horas na semana passada, em Capão do Leão, no sul do Estado, pode estar ligado a outros crimes semelhantes na região. A informação foi confirmada à GZH pelo delegado Rafael Lopes, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Pelotas.

— Esse grupo é suspeito, sim, de outros casos semelhantes — afirmou o delegado.

Apesar da nova informação, Lopes evitou detalhar o andamento da investigação.

Inquérito pode ter prazo ampliado

Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. A apuração segue em fase inicial, com foco na coleta de informações e na análise dos elementos já reunidos.

Segundo o delegado, o inquérito tem prazo de 30 dias para conclusão. No entanto, como não há suspeitos presos, esse período pode ser ampliado.

Relembre o caso

A família, um homem de 45 anos, a mulher, de 38, e a mãe dele, de 62, foi mantida refém dentro da própria casa por cerca de 10 criminosos armados, que agiram ao longo de mais de um dia. As vítimas foram encontradas amarradas em um quarto e sob forte abalo emocional após o resgate.

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Durante o período, os criminosos realizaram transferências financeiras via Pix, o que levanta a suspeita de um esquema organizado de extorsão.

A Brigada Militar foi acionada e cercou a casa, mas os criminosos conseguiram fugir.

A investigação segue sob responsabilidade da Draco de Pelotas, que busca identificar os envolvidos e esclarecer se há ligação com outros casos registrados na região.



