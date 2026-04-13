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Foragido por tráfico de drogas é preso no bairro Três Vendas, em Pelotas

Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de Santa Catarina e foi abordado durante patrulhamento da Brigada Militar

Gabriel Veríssimo

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