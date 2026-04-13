Foragido por tráfico de drogas é preso no bairro Três Vendas, em Pelotas

Um homem foragido da Justiça por tráfico de drogas foi preso na tarde de domingo (12) no bairro Três Vendas, em Pelotas. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Santa Catarina.

A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo da Brigada Militar. Conforme o registro policial, os agentes avistaram dois homens sentados em uma calçada e decidiram realizar a abordagem ao considerarem a atitude suspeita da dupla. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica.

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Durante a verificação, nada de irregular foi encontrado com o homem monitorado. Já o outro teve o mandado de prisão confirmado, relacionado ao crime de tráfico de drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a ocorrência foi registrada.



