Escola de Pelotas sofre quarto arrombamento em dois meses; aulas foram suspensas nesta sexta

Escola do Areal chegou a ser invadida duas vezes no mesmo dia. Divulgação / Arquivo pessoal

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles, localizada no bairro Areal, em Pelotas, foi alvo do quarto arrombamento em menos de dois meses. O caso mais recente foi registrado na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 6h.

Em abril, dois casos foram registrados na mesma data, na madrugada do dia 21. Já em março, outro caso ocorreu no dia 22. Em razão das ocorrências, as aulas foram suspensas nos três turnos. A instituição atende os cerca de 500 alunos.

— A cada arrombamento, as aulas foram suspensas no dia seguinte. Eles destroem janelas e o teto para ter acesso ao prédio, e aí precisamos suspender as aulas — explica a vice-diretora da escola, Juliana Ferreira.

Todas as televisões da escola foram furtadas ao longo das quatro ocorrências. O último aparelho foi levado nesta sexta. Além disso, tablets utilizados pelos alunos foram levados, fios de ar-condicionado foram cortados e a estrutura física foi severamente danificada.

Criminosos levaram todas as televisões e danificaram a estrutura da escola. Divulgação / Arquivo pessoal

A ideia é que as aulas sejam retomadas na próxima segunda-feira (27), caso não haja nova ocorrência no final de semana. A principal demanda da instituição é o retorno de uma segurança fixa, serviço que existia anteriormente, mas foi interrompido após a aposentadoria do profissional da época.

— A Secretaria de Educação diz que nós realmente necessitamos de uma pessoa permanente aqui na escola. A nossa empresa de proteção também falou que neste final de semana teremos uma ronda móvel e, se possível, uma fixa na frente da escola — explica Juliana.

Além dos danos patrimoniais, a equipe da escola teme pela segurança dos funcionários e dos estudantes.

— A nossa equipe diretiva é formada por mulheres. Então a gente sabe que existe uma vulnerabilidade bem grande diante disso. Pelo que a gente está tomando conhecimento, parece que pessoa sabe o movimento da escola. Então, a nossa segurança também fica prejudicada por conta disso — afirma a vice-diretora.