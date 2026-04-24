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Escola de Pelotas sofre quarto arrombamento em dois meses; aulas foram suspensas nesta sexta

Além de danos à estrutura, criminosos levaram todas as televisões e tablets utilizados pelos alunos da instituição no bairro Areal

Gabriel Veríssimo

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