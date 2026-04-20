Denunciado por feminicídio é preso após tentativa de fuga em Rio Grande; veja vídeo

Um homem denunciado por feminicídio e que estava foragido foi preso nesta segunda-feira (20), em Rio Grande, durante operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), com apoio da Brigada Militar.

A vítima é a ex-esposa dele, Danielle Moreira Neves, morta aos 31 anos.

O suspeito foi localizado em uma casa no bairro Cohab IV. Segundo o MP, o imóvel tinha sistema de segurança com câmeras e concertinas. Ele tentou fugir no momento da abordagem, mas foi contido após monitoramento com drone - o momento foi flagrado em vídeo feito por drone utilizado na abordagem.

Relembre o caso

Indivíduo foi localizado em uma casa no bairro Cohab IV. Divulgação / MPRS

O homem foi denunciado pela morte de Danielle, ocorrida em setembro de 2024. O corpo da vítima foi encontrado no Corredor dos Carreiros no dia 21 daquele mês, nove dias após o rompimento da tornozeleira eletrônica que ele usava por conta de medida protetiva.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes. O suspeito teria levado a vítima até um local isolado, onde efetuou disparos de arma de fogo.

—Na época coletamos imagens de câmeras de segurança dentro de vários locais, reconstruímos toda rota por onde ele passou, olhamos a linha do tempo do celular dele, até conseguirmos confirmar a autoria dele — explicou a delegada que acompanhou o caso, Alexandra Sosa.

Ele possui antecedentes por tráfico de drogas, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo, ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva. Após a prisão, foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg).

Busca por foragidos

A captura faz parte do Operação Protetor, iniciativa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) voltada à localização de foragidos de alta periculosidade, especialmente envolvidos em crimes contra mulheres e pessoas vulneráveis.

— Deflagramos hoje a primeira prisão da Operação Protetor, que busca combater a evasão do sistema prisional — afirmou o promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, coordenador estadual do GAECO.



