Delegado gaúcho lança livro inspirado em perseguição policial no sul do Estado

Enredo de “Operação Meia-Noite” acompanha a busca por um foragido considerado um dos principais criminosos da região à época. Divulgação

Uma perseguição policial registrada em Pelotas no início da década passada inspirou o livro de ficção Operação Meia-Noite, que aborda os bastidores das investigações e a escalada da violência ligada ao crime organizado no sul do Estado.

Escrita pelo delegado da Polícia Civil Guilherme Calderipe, a obra tem como base fatos ocorridos entre 2012 e 2013, período marcado pelo aumento nos índices de homicídios na cidade, em meio à disputa entre facções criminosas.

— É uma forma de contar o dia a dia policial, principalmente da investigação, que é algo que não se explora muito no Brasil — afirma o autor.

Narrativa acompanha perseguição e disputa entre facções

O enredo acompanha a busca por um foragido considerado um dos principais criminosos da região à época. A fuga do sistema prisional desencadeia uma série de episódios que intensificam a tensão entre grupos rivais.

Ao longo da narrativa, o livro retrata o surgimento de uma divisão interna em uma facção, fator que contribuiu para o aumento da violência.

— Em meio à narrativa, vai se criando uma divisão dentro de uma facção, e naquele momento isso gerou um período bem violento, com aumento de homicídios — explica Calderipe.

Embora seja apresentado como ficção, o autor destaca que a obra é construída a partir de experiências reais, com personagens adaptados.

— Tudo ali é ficção, mas baseado em fatos que aconteceram. A gente troca nomes, cria personagens, mas a essência é real — diz.

"Tudo ali é ficção, mas baseado em fatos que aconteceram", explica Guilherme Calderipe. Divulgação

Bastidores da investigação são destaque

Diferente de narrativas policiais tradicionais, o livro detalha o funcionamento das investigações, incluindo estratégias de inteligência, diligências e o trabalho de campo dos agentes.

O personagem principal é um delegado recém-empossado, que assume uma delegacia em meio a um cenário de crise e precisa lidar com o avanço do crime organizado. A obra também aborda os impactos psicológicos da atividade policial e os desafios institucionais no enfrentamento à criminalidade.

Episódios conhecidos da segurança pública local, como fugas de presos e operações de captura, serviram de base para a construção da narrativa. A obra combina tensão, investigação e a reconstrução de cenários vividos na cidade.

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Autor planeja novos livros

Natural de Pelotas, Guilherme Calderipe atua atualmente em Porto Alegre, na Delegacia de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública.

Com mais de uma década na Polícia Civil, ele afirma que pretende seguir na literatura.

— Pretendo continuar escrevendo. Já tenho ideia para um próximo livro — afirma.

Serviço

O livro está disponível em lojas virtuais e terá lançamento oficial no dia 16 de abril, na Livraria Vanguarda, no Shopping Pelotas, das 18h às 22h.



