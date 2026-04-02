Delegada pede afastamento de investigação sobre morte de agricultor pela BM em Pelotas

Walquíria Meder informou que pediu para deixar a condução do caso. Reprodução / RBS TV

A delegada titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas, Walquíria Meder, que era responsável pelas investigações sobre a morte do agricultor Marcos Nörnberg, solicitou afastamento do caso.

A informação foi confirmada à reportagem na tarde desta quinta-feira (2). Para GZH, a delegada informou que pediu para deixar a condução do caso.

— Eu pedi o afastamento das investigações. A partir de agora as informações estarão concentradas no delegado (Tiago) Carrijo, diretor do Departamento de Homicídios do Interior — afirmou.

Procurado, Carrijo confirmou a troca.

— O delegado responsável que ajudará na investigação é o Gabriel Borges, a partir desse momento — disse. Segundo ele, o inquérito será concluído entre 15 e 30 dias.

O caso envolve a morte de Nörnberg durante uma operação da Brigada Militar na madrugada de 15 de janeiro, na zona rural do município. Conforme o Inquérito Policial Militar (IPM), divulgado com exclusividade pelo jornalista Humberto Trezzi, nesta quinta-feira, não houve crime na ação policial, embora tenham sido apontadas falhas de planejamento e de inteligência.

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A investigação da Polícia Civil ocorre de forma paralela ao IPM e busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência, incluindo a dinâmica dos disparos e a atuação das equipes no local.



