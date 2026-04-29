Cuidadora é presa acusada de torturar paciente com paralisia cerebral em Rio Grande

Os fatos de agressão teriam ocorrido em diferentes momentos no período em que a suspeita atuava como cuidadora. Thainá Martins / RBS TV

Uma mulher foi presa preventivamente na tarde desta quarta-feira (29), em Rio Grande, investigada por tortura e maus-tratos contra uma pessoa com deficiência. A identidade da suspeita não foi divulgada pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Maiquel Fonseca, responsável pelo caso, a suspeita era tutora de uma paciente com paralisia cerebral, sem capacidade de locomoção ou comunicação verbal.

As agressões teriam ocorrido em diferentes momentos em um período não informado em que a suspeita atuava como cuidadora.

— A investigação teve início a partir de registro de ocorrência que noticiava agressões físicas e psicológicas reiteradas contra uma vítima portadora de paralisia cerebral. O fato de a investigada possuir formação técnica na área da saúde e registro profissional torna a conduta ainda mais grave, pois havia um dever qualificado de cuidado e proteção — comenta o delegado.

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Por meio da investigação, depoimentos e câmeras de vídeo monitoramento constaram que a vítima sofria de agressões como como tapas, puxões de cabelo, manuseio brusco e intimidações verbais quando estava sob os cuidados da suspeita.

As idades das envolvidas e os bairros onde ocorreram os fatos não foram informados pela Polícia Civil para não prejudicar a investigação, que segue em andamento.



