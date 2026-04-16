Corpo encontrado em Rio Grande será identificado por exame de DNA

Cadáver foi encontrado em em estado avançado de decomposição por profissionais da prefeitura que estavam cortando grama. Joanna Manhago/Grupo RBS

O corpo encontrado na tarde de quarta-feira (15), em Rio Grande, será identificado por meio de exame de DNA. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Devido ao avançado estado de decomposição, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) não conseguiu identificar a vítima por meio das digitais.

— Será feita a coleta de material genético para comparação com bancos de dados e registros de pessoas desaparecidas — afirma a delegada Walquiria Meder, responsável pelo caso.

O IGP não informou quanto tempo deve levar para a conclusão do processo.

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O corpo foi localizado em um campo no Bairro Boa Vista I, às margens do viaduto da RS-734, separado da cabeça, por funcionários da prefeitura que estavam cortando grama no local.

De acordo com informações apuradas no local, não é possível determinar, até o momento, se a morte foi natural ou se há indícios de homicídio. Também não se sabe se a separação da cabeça e do corpo ocorreu por ação de animais ou se a vítima foi de fato decapitada.

Ainda conforme a Polícia Civil, a vítima aparenta ser um homem, mas a confirmação depende da necropsia. A investigação segue em andamento.



