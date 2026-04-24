Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na noite de quinta-feira (23) na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, no sul do Estado. O cadáver estava em uma valeta na Rua Frederico Albuquerque, e exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros para a retirada.
Devido ao estágio de decomposição, as autoridades ainda não conseguiram identificar a vítima nem confirmar se o corpo é de um homem ou de uma mulher.
A Polícia Civil assumiu a investigação e o corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá apontar se havia sinais de violência ou se a morte ocorreu por causas naturais ou acidentais.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.