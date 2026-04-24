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Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande

Devido às condições do cadáver, ainda não foi possível identificar a vítima; Polícia Civil aguarda perícia para determinar causa da morte

Joanna Manhago

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