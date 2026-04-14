Corpo de idoso é encontrado enterrado no pátio de casa no Chuí

O corpo de um idoso de 75 anos foi encontrado enterrado no pátio de uma residência no Bairro Nasser, no município de Chuí, no extremo sul do Estado. A descoberta ocorreu na segunda-feira (13), e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo a delegada Alexandra Sosa, a vítima já foi identificada, e familiares começaram a ser ouvidos nesta terça-feira (14). O corpo não estava em estado avançado de decomposição.
— Ele foi encontrado enrolado em cobertores e enterrado. Há indícios de violência, mas mais detalhes não podem ser divulgados neste momento para não prejudicar a investigação — afirmou a delegada.
A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte e a possível autoria do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.
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