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Com quase cem inquéritos em um mês, nova Delegacia da Mulher reforça combate à violência em Rio Grande

Unidade especializada contabiliza prisões, apreensões de armas e instalação de tornozeleiras desde a inauguração; saiba como buscar ajuda e solicitar medidas protetivas

Laura Cosme

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