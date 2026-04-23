Com quase cem inquéritos em um mês, nova Delegacia da Mulher reforça combate à violência em Rio Grande

Registros de ocorrência seguem sendo feitos, principalmente, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), que funciona 24 horas junto à Central de Polícia. Polícia Civil / Divulgação

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Grande completou seu primeiro mês com um volume intenso de trabalho. Desde a inauguração, em 14 de março, a unidade já instaurou 96 inquéritos policiais. O balanço reflete os registros feitos diretamente nas delegacias de plantão e online.

Antes da abertura da Deam, os casos eram concentrados na Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV). Segundo a delegada titular, Alexandra Perez Sosa, a especialização permite um olhar focado em um crime de alta complexidade social, liberando a outra unidade para demandas de idosos, crianças e crimes de preconceito.

— A Deam realiza diariamente diligências e o cumprimento de determinações judiciais. São ouvidas as partes, retiramos armas de circulação e cumprimos as prisões expedidas pelo Judiciário — afirma Alexandra.





Leia Mais Entenda como funciona a tornozeleira para agressores de mulheres e quais as diferenças em relação a equipamentos comuns

Entre 14 de março e 24 de abril, a produtividade da unidade foi marcada pela retirada de armas de circulação e pelo monitoramento eletrônico. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e realizadas cinco prisões preventivas. Um dos avanços destacados é a instalação de quatro tornozeleiras eletrônicas, ferramenta que passou a ser utilizada como medida protetiva para garantir que o agressor mantenha a distância determinada pela Justiça.

Os números do primeiro mês também revelam a persistência do ciclo de violência no município. No período, foram registrados 31 casos de descumprimento de medida protetiva de urgência, além de 26 ocorrências de violência psicológica e um caso de importunação sexual. Para combater a reincidência, a delegacia realizou 12 palestras e rodas de conversa em empresas e escolas.

— Ouvimos as partes, verificamos denúncias e instalamos as tornozeleiras. Mas também procuramos fazer ações preventivas para orientar, informar e incentivar que as denúncias sejam feitas — ressalta Alexandra.

Leia Mais O telão que piscou 877 mil vezes em três meses: conheça os bastidores do sistema que vigia agressores de mulheres no RS

Onde e como buscar ajuda em Rio Grande

Para as mulheres que precisam registrar ocorrências, a orientação principal é buscar a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), que funciona 24 horas na rua Benjamin Constant, no Centro. O local conta com uma estrutura adequada, com banheiro e ambiente reservado, para que a vítima se sinta segura ao relatar a violência.

Em horário comercial, os registros também podem ser feitos na 2ª DP (Parque Marinha) e na 3ª DP (Cassino). Embora o atendimento presencial seja priorizado para o detalhamento dos fatos, a Polícia Civil disponibiliza a Delegacia Online da Mulher.

Passo a passo para a medida protetiva online

Orientação policial é priorizar o atendimento presencial sempre que possível, para detalhamento completo dos fatos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Outra alternativa para vítimas que não conseguem comparecer presencialmente é o registro online, que também permite a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Ainda assim, a orientação policial é priorizar o atendimento presencial sempre que possível, para detalhamento completo dos fatos.

— Ela pode fazer esse registro online na Delegacia da Mulher, inclusive solicitar medidas protetivas, mas como uma última ferramenta, já que o ideal realmente é comparecer e fazer esse registro presencial para explicar de forma detalhada o que ocorreu — ressalta a delegada.

As denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 180, principal canal nacional de atendimento à mulher. Informações também podem ser repassadas em qualquer delegacia do município.

— Denúncias contra mulheres podem ser feitas em qualquer delegacia, mas o canal de denúncia anônima é o 180. Essas denúncias são verificadas também pela Delegacia da Mulher — complementa Alexandra.

Ações de prevenção

Além do trabalho investigativo e repressivo, a delegacia também desenvolve atividades educativas e de conscientização para prevenir novos casos de violência.

As ações incluem palestras, rodas de conversa e orientações em escolas, empresas, unidades de saúde e eventos comunitários.

— A Deam procura fazer ações preventivas, que são palestras, rodas de conversa, em escolas, em empresas, na rede de saúde do município e em outros locais, a fim de orientar, informar e assim prevenir a violência contra a mulher, incentivando que sejam feitas as denúncias — finaliza Alexandra.

A Deam está localizada na Avenida Silva Paes nº 249, bairro Centro, instalada dentro da Central de Polícia de Rio Grande.



