Cabeça humana em decomposição é encontrada em área de vegetação em Rio Grande

Perícia vai apurar circunstâncias da morte. Joanna Manhago / Agencia RBS

Uma cabeça humana em estado avançado de decomposição foi localizada na tarde desta quarta-feira (15), no Bairro Boa Vista I, em Rio Grande, no sul do Estado. Conforme apurado pela reportagem, a ocorrência foi registrada por volta das 15h, após funcionários da prefeitura que realizavam corte de grama no local sentirem um forte odor e acionarem as autoridades.

Segundo as informações coletadas no local, a cabeça estava separada do restante do corpo, encontrado em outro local. No entanto, devido ao estágio avançado de decomposição, ainda não foi possível afirmar se a separação ocorreu por ação de animais ou se a vítima foi de fato decapitada.

A delegada Walquiria Meder afirma que ainda não há informações sobre a identidade do corpo ou as circunstâncias da morte.

— Não temos como identificar se há sinais de violência ou não. Vamos aguardar a conclusão do trabalho da perícia e o corpo vai ser encaminhado para necropsia.

Por volta das 17h, a perícia chegou ao local para realizar os primeiros levantamentos.



