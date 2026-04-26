Bombeiros usam drones e cães em buscas por idoso desaparecido em Rio Grande

Principal suspeita das equipes de resgate é de que o homem tenha entrado na água e não conseguido retornar à margem. Divulgação / Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Rio Grande mobiliza uma força-tarefa para localizar Luiz Carlos Ávila Soares, 68 anos, desaparecido desde a manhã de sábado (25). O idoso saiu de casa no início do dia e, ao não retornar para o almoço, causou preocupação entre os familiares, que iniciaram as buscas por conta própria.

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Os parentes localizaram a bicicleta e uma mochila com pertences pessoais do idoso na região da Ponte Preta, também conhecida por Saco da Mangueira, localidade situada após o trevo de acesso à Barra, nas proximidades da BR-392. Segundo os relatos, Luiz Carlos costumava pescar naquela área da Lagoa dos Patos, mas não foram encontrados indícios de que ele estivesse realizando a atividade no momento do desaparecimento. A principal suspeita das equipes de resgate é de que o homem tenha entrado na água e não conseguido retornar à margem.

Procura também engloba áreas de vegetação densa e locais de difícil acesso no entorno da lagoa. Divulgação / Corpo de Bombeiros

A operação de busca é coordenada pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militar e conta com uma estrutura que inclui o uso de embarcações para varredura na água e o apoio de cães farejadores para as trilhas por terra. Além disso, drones são utilizados para sobrevoar áreas de vegetação densa e locais de difícil acesso no entorno da lagoa.

Apoio de cães farejadores ocorre nas trilhas por terra. Divulgação / Corpo de Bombeiros

As equipes permanecem no local e o trabalho de busca segue sem interrupção, mas, até o momento, Luiz Carlos não foi localizado.





Esta reportagem está em atualização.



