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Bombeiros usam drones e cães em buscas por idoso desaparecido em Rio Grande

Luiz Carlos Ávila Soares, 68 anos, saiu de casa na manhã de sábado e não retornou; bicicleta e pertences foram localizados próximo à Lagoa dos Patos

Thaina Martins

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