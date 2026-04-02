Armas ligadas a crimes rurais são apreendidas em operação em Rio Grande

Apreensão aconteceu, na manhã desta quinta-feira (2), no Bairro Profilurb. Polícia Civil/Divulgação

Um rifle e uma pistola foram apreendidos pela Polícia Civil durante uma operação realizada nesta quinta-feira (2), no Bairro Profilurb, em Rio Grande. Segundo a corporação, o armamento tem relação com ocorrências registradas no interior do município.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e foi conduzida pela 9ª Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab).

De acordo com a polícia, as investigações apuram furtos e receptação registrados desde fevereiro em áreas rurais dos bairros Carreiros e Santa Rosa. Também há indícios de ligação com casos de ameaça e lesão corporal.

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Foco na violência no campo

Conforme a delegada responsável pela unidade, Paula Garcia, o armamento apreendido tem relação direta com episódios de violência no meio rural.

— A operação foca na desarticulação da violência no campo e no reforço da segurança para produtores e moradores das zonas rurais da região — afirmou.



