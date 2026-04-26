Adolescente é apreendido em flagrante após tentativa de homicídio em Bagé

A Polícia Civil apreendeu em flagrante, na noite de sábado (25), um adolescente de 17 anos por tentativa de homicídio em Bagé, na Região da Campanha. O crime ocorreu no bairro Prado Velho e, segundo as investigações, foi motivado por questões passionais.

A vítima, um homem de 43 anos, foi atingida por golpes de facão. Conforme o delegado Guilherme Nunes, responsável pelo caso, autor e vítima eram vizinhos.

— Eram vizinhos e o jovem tinha ciúme da vítima. Por causa da namorada do jovem — explicou o delegado.

O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para atendimento hospitalar, onde permanece internado. Após o crime, os agentes realizaram diligências e localizaram o adolescente em sua residência, ainda vestindo roupas sujas de sangue. A arma utilizada na agressão foi apreendida no imóvel.

Após a lavratura do flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Bagé, a Justiça acatou o pedido da Polícia Civil e determinou a custódia do adolescente.

— O menor foi internado na Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) em Pelotas por ordem judicial, atendendo ao meu pedido — confirmou Nunes.