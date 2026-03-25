Segurança

Caso Marcos Nörnberg
Notícia

Viúva de produtor morto em abordagem policial se reunirá com governador Eduardo Leite para entregar abaixo-assinado

Encontro ocorre nesta quinta-feira (26), no Palácio Piratini; documento pede mais transparência em ações policiais

Frederico Feijó

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