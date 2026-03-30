“Vamos começar a ouvir os adolescentes”, diz delegada sobre lista ofensiva no IFSul, em Pelotas

Investigação já colheu relatos de quase todas as vítimas. IFSul / Divulgação

Os oito adolescentes apontados como responsáveis por criar e divulgar uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do campus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) devem começar a ser ouvidos nesta semana pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A informação foi confirmada pela delegada titular, Lisiane Matarredona. Até o momento, 10 vítimas já registraram ocorrência, todas menores de idade.

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Os depoimentos dos adolescentes devem ocorrer após a conclusão das oitivas com as vítimas, que, por serem menores, são representadas por responsáveis legais. Segundo a polícia, quase todas já foram ouvidas.

— A gente precisa delimitar a acusação primeiro e entender todo o contexto. Agora, nesta semana, vamos começar a ouvir os adolescentes — afirma a delegada.

O caso é investigado com base na lei que criminaliza o cyberbullying, sancionada em 2024. A legislação define a prática como intimidação sistemática no ambiente virtual, incluindo redes sociais, aplicativos e jogos online, e prevê pena de dois a quatro anos de reclusão, além de multa.

Como os envolvidos têm entre 12 e 17 anos, eles não respondem criminalmente como adultos, mas por ato infracional, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

— Ao final, o procedimento pode resultar em indiciamento ou não. Eles respondem por ato infracional análogo ao crime de cyberbullying — explica Lisiane.

Alunos foram suspensos

No dia 24 de março, o IFSul confirmou a suspensão dos oito estudantes envolvidos. A instituição informou ainda que as alunas receberam acolhimento inicial e devem passar por acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais.

O Instituto também prepara ações pedagógicas de conscientização, destacando o caráter educativo das medidas.

Caso começou há mais de uma semana

A lista começou a circular entre estudantes no dia 21 de março. A Reitoria do IFSul tomou conhecimento da situação no dia seguinte, quando passou a adotar medidas para conter a disseminação do conteúdo e apurar os fatos.





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