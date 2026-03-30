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"Ranking sexual"
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“Vamos começar a ouvir os adolescentes”, diz delegada sobre lista ofensiva no IFSul, em Pelotas

Dez alunas já formalizaram a denúncia; envolvidos podem responder por ato infracional equivalente ao crime de cyberbullying

Gabriel Veríssimo

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