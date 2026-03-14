“Vai retornar para fornecer atendimento especializado”: veja como funcionará a Delegacia da Mulher em Rio Grande

Deam terá atendimento presencial das 8h às 20h. Thainá Martins / RBS TV

Rio Grande voltará a contar com uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) a partir deste sábado (14), quando será inaugurada a nova unidade na Central de Polícia do município. O serviço funcionará de forma autônoma e terá atendimento presencial das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, voltado ao acompanhamento de casos de violência contra a mulher.

Até então, o atendimento especializado na cidade era realizado pela Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis. Com a reabertura da Deam, o objetivo é oferecer um espaço exclusivo para acolhimento, registro de ocorrências e encaminhamento de medidas de proteção para vítimas.

Segundo a delegada Alexandra Peres Sosa, que será empossada como titular da unidade, a retomada do serviço representa o retorno de um modelo de atendimento que já existia no município. Os registros de ocorrência seguem na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

— Até o fim de 2022 nós tínhamos uma delegacia especializada para a mulher na cidade. Em 2023, ela foi extinta, para ser algo temporário mesmo. A delegada regional empregou os esforços para abrir a Deam novamente e, agora, ela vai retornar para fornecer atendimento especializado — afirma.





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Como será a operação?

A nova Delegacia da Mulher de Rio Grande funcionará dentro da Central de Polícia, estrutura inaugurada no ano passado. A unidade será responsável por atender casos de violência doméstica e familiar, registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e orientar vítimas sobre a rede de apoio disponível.

A criação da delegacia integra um conjunto de ações do governo do Rio Grande do Sul voltadas ao combate à violência contra a mulher e à redução dos índices de feminicídio.

Atualmente, o Estado conta com 23 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.

