Segurança

Dois homens presos 
Notícia

Uso de carros antigos ajudou Polícia Civil a identificar suspeitos de roubos a propriedades rurais no sul do RS

Operação Carro Velho cumpriu mandados e prendeu dois investigados; veículos raros foram ponto de partida da investigação

Frederico Feijó

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