"Temos suspeitos", diz delegado sobre cárcere de família em Capão do Leão; buscas continuam

Três pessoas foram mantidas reféns. Gabriel Belfagger / RBS TV

O delegado Rafael Lopes, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), afirma que a Polícia Civil já possui suspeitos de envolvimento no cárcere privado três pessoas de uma família em Capão do Leão, no sul do Estado.

A Polícia Civil periciou a casa da família ao longo da manhã desta sexta-feira (27), em busca de vestígios que levem à identificação dos criminosos.

— Nós temos suspeitos, temos mais de uma linha de investigação, já temos um inquérito instaurado e já ouvimos as vítimas — disse.

Segundo Lopes, um homem de 45 anos, a companheira, de 38, e a mãe dele, de 62, foram surpreendidos por um grupo de cerca de cinco criminosos na madrugada de quinta-feira (26).

Os criminosos levaram dinheiro das vítimas e obrigaram a família a fazer transferências via Pix. Até o momento, não há uma estimativa do valor total subtraído.

A família ficou cerca de 30 horas sob o poder dos criminosos. Familiares e funcionários da farmácia das vítimas estranharam a falta de contato. A reportagem apurou que os criminosos fizeram o homem enviar um áudio para tranquilizar funcionários e familiares, que, ainda assim, desconfiaram da situação.

Já na madrugada desta sexta-feira (27), um grupo de familiares e funcionários foi até a casa para averiguar a situação. Eles permaneceram observando a residência, que estava com as luzes apagadas.

A Brigada Militar foi acionada e cercou a casa, mas os criminosos conseguiram fugir no fim da madrugada. As vítimas foram encontradas presas em um dos quartos da residência. A polícia segue em busca dos suspeitos do crime.



