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"Temos suspeitos", diz delegado sobre cárcere de família em Capão do Leão; buscas continuam

Vítimas ficaram 30 horas sob poder dos criminosos e foram obrigadas a fazer transferências por Pix

Douglas Dutra

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