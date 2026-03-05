Suspeito de matar homem a pauladas durante o Carnaval é preso em Rio Grande

Crime aconteceu no bairro Getúlio Vargas. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 22 anos foi preso em Rio Grande, na quarta-feira (4), suspeito por um homicídio ocorrido no dia 22 de fevereiro, durante o Carnaval, no bairro Getúlio Vargas.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Maiquel Fonseca, o suspeito confessou o crime no momento da prisão. Durante a abordagem, ele utilizava a mesma camiseta usada na ocasião do crime, peça que havia sido identificada em imagens de câmeras de monitoramento.

Imagens obtidas pela Polícia Civil durante a investigação. Divulgação / Polícia Civil

A vítima, um homem de 35 anos, era natural de Pernambuco e havia chegado recentemente ao município para trabalhar. Ele foi agredido com diversas pauladas e morreu no dia seguinte em razão da gravidade dos ferimentos.

A prisão ocorreu durante uma operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande. Este foi o segundo homicídio registrado no município em 2026.

O preso, segundo a Polícia, possui antecedentes policiais por crimes como lesão corporal, roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

