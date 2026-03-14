Rio Grande recebe novas delegacias voltadas ao atendimento às mulheres e combate ao crime rural

Neste sábado (14), Rio Grande recebeu a inauguração de duas novas unidades de segurança pública: a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Decrab).

As duas delegacias passam a integrar a estrutura da Polícia Civil no município, ampliando a capacidade de atendimento à população.

Delegacia da Mulher amplia atendimento às vítimas de violência

A Deam será responsável por atender casos relacionados à violência contra mulheres, oferecendo suporte especializado às vítimas e conduzindo investigações desse tipo de crime.

A delegacia está localizada na Avenida Silva Paes, nº 249, no Centro.

Instalada dentro da Central de Polícia do município, no terceiro andar, o novo órgão é composto por sete salas: gabinete, sala de reuniões e convivência, quatro cartórios e sala de investigação.

Já na Sala das Margaridas, instalada junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), são registradas as ocorrências, em um espaço com acessibilidade.

O serviço funcionará de forma autônoma e terá atendimento presencial das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h. Durante o evento, tomou posse como titular da unidade a delegada Alexandra Carolina Perez Sosa.

Atualmente, o Estado conta com 23 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.

Segundo a titular, a unidade vai fornecer atendimento especializado e reforçar a segurança da mulher no município. Ao longo de 2025, Rio Grande contabilizou 1.932 ocorrências envolvendo violência contra a mulher. Somente neste ano, foram 422.

Nova Decrab reforça combate ao crime rural e ao abigeato

O espaço contempla cartório, gabinete, sala de investigação, sala de registro de ocorrências, triagem e cela. Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Decrab) atuará com o objetivo de intensificar a prevenção e a repressão aos crimes rurais e ao abigeato na Zona Sul.

Estruturada em prédio compartilhado com a 2ª Delegacia de Polícia de Rio Grande, a unidade abrange 16 municípios das regiões policiais da 7ª DPRI de Rio Grande e da 18ª DPRI de Pelotas, contando com quatro agentes e a delegada titular Paula Aline Vieira Garcia, empossada nesta tarde.

O espaço contempla cartório, gabinete, sala de investigação, sala de registro de ocorrências, triagem e cela.

— O agro evoluiu ao longo dos anos, mas a criminalidade também. Hoje, temos que lidar com facções no nosso interior. É por isso que estamos aqui, com o objetivo de resolver esses problemas. Isso é um compromisso pessoal — disse a delegada Paula Vieira.

Ao longo de 2025, a Zona Sul registrou 785 ocorrências de crimes de abigeato. As cidades de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande foram as que mais contabilizaram crimes, com 69 e 56 ocorrências, respectivamente.

Agora, a unidade da Decrab irá atender as seguintes cidades:

Rio Grande

Pelotas

Santa Vitória do Palmar

São José do Norte

Chuí

Jaguarão

Arroio Grande

Herval

Canguçu

Capão do Leão

Morro Redondo

Piratini

Turuçu

Arroio do Padre

Cerrito

Pedro Osório