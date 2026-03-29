Quatro suspeitos são presos após roubo de residência em Pelotas

Caso será investigado pela Polícia Civil. Divulgação / Brigada Militar

Quatro pessoas foram presas na madrugada deste domingo (29) após um roubo a residência na Avenida Mário Peiruque, em Pelotas.

De acordo com a Brigada Militar, a ação foi atendida por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, que localizaram e prenderam os suspeitos após o crime.

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Durante a ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, quatro revólveres, 158 munições de diferentes calibres, cinco carregadores e dois coletes balísticos com placas, além de celulares, dinheiro e outros materiais.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante.

O caso será investigado pela Polícia Civil.



