Quatro suspeitos são presos após roubo de residência em Pelotas

Quatro pessoas foram presas na madrugada deste domingo (29) após um roubo a residência na Avenida Mário Peiruque, em Pelotas.
De acordo com a Brigada Militar, a ação foi atendida por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, que localizaram e prenderam os suspeitos após o crime.
Durante a ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, quatro revólveres, 158 munições de diferentes calibres, cinco carregadores e dois coletes balísticos com placas, além de celulares, dinheiro e outros materiais.
Os quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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